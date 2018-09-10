Доллар поднялся выше 70 рублей впервые с марта 2016 года

10 сентября на Московской бирже выше курс доллара поднялся выше 70 рублей — впервые с марта 2016 года. По состоянию на 10:09 американская валюта выросла на 0,35% к уровню предыдущего закрытия - до 70,16 рубля.

Евро торговался в 10:09 по 80,89 рубля, что близко к уровню предыдущего закрытия (80,8 рубля). К 10:10 курс европейской валюты опустился до 80,56 рубля, что на 0,3% ниже уровня предыдущего закрытия.

На прошлой неделе курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с апреля. Напомним, падение рубля началось с 8 августа, после того, как стало известно содержание законопроекта об антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами. Санкции ввели 9 августа. Ограничения связаны с запретом на поставки в Россию продукции двойного назначения — это товары, которые используются в мирных целях, но при этом могут быть применены при создании оружия массового уничтожения.