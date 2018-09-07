Организаторы Дня памяти создадут книгу с именами погибших в блокаду
В Петербурге появится книга «Названные имена», в которой организаторы Дня памяти перечислят погибших в блокаду Ленинграда. В книге памяти на данный момент уже около 630 000 имен, а за время общегородской акции, которая пройдет 8 сентября, прочтут еще около 20 тысяч.
«Чтобы назвать все имена и возвратить те, которые на сегодняшний день потеряны, нам всем понадобятся годы», — уточняют организаторы.
«Названные имена» — электронная база имен, которая будет пополняться с годами. Спустя 74 года после окончания фашистской оккупации Ленинграда до сих пор нет точных данных о количестве жертв трагедии. Речь идет о примерно миллионе человек, не считая бойцов Красной армии.
Авторы проекта также планируют создать карту города, на которой отметят дома, жители которых погибли во время блокады и имена которых уже произнесли вслух во время Дня памяти.
Лев Лурье
Память о трагедии нужно передавать молодым, потому что если ужасное прошлое забыто, то его могут попробовать повторить. Именно поэтому для Дня памяти так важно участие молодых людей – посредством социальных сетей в том числе. Символ акции – поминальная свеча. Если у вас нет возможности физически принять участие в чтениях имён погибших в блокаду, то вы можете обменяться с другими людьми по всей России виртуальной свечой, таким образом отдав дань невинно ушедшим в страшные блокадные дни.
Напомним, «Комитет 8 сентября», созданный по инициативе петербургского историка и номинанта премии «Собака.Ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Львом Лурье, организовал акцию, в рамках которой по всему городу, в том числе в Эрмитаже и Русском музее, зачитают имена тех, кто погиб в Ленинграде с 1941 до 1944 годы. «Выпущен специальный сайт, на него каждый может зайти и узнать, что ему делать», — отметил историк.
Поучаствовать в акции можно будет в том числе и онлайн: на странице в соцсети «Одноклассники» любой пользователь сможет написать имена родственников, погибших во время фашистской оккупации города, и отметить пост хештегом #ленинград1941. Фамилии зачитают вслух во время общегородской памятной акции 8 сентября в Доме Журналиста на Невском пр, 70.
Пользователи ВКонтакте также смогут почтить память погибших жителей города. Чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо будет сделать снимок мирного неба и опубликовать фотографию на своей странице с хештегом #ленинград1941. Каждый участник акции получит специальный подарок от соцсети— памятную свечу, которую можно передать 3 друзьям.
Ранее присоединиться к акции петербуржцев приглашал Сергей Шнуров.
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