В Петербурге появится книга «Названные имена», в которой организаторы Дня памяти перечислят погибших в блокаду Ленинграда. В книге памяти на данный момент уже около 630 000 имен, а за время общегородской акции, которая пройдет 8 сентября, прочтут еще около 20 тысяч.

«Чтобы назвать все имена и возвратить те, которые на сегодняшний день потеряны, нам всем понадобятся годы», — уточняют организаторы.

«Названные имена» — электронная база имен, которая будет пополняться с годами. Спустя 74 года после окончания фашистской оккупации Ленинграда до сих пор нет точных данных о количестве жертв трагедии. Речь идет о примерно миллионе человек, не считая бойцов Красной армии.

Авторы проекта также планируют создать карту города, на которой отметят дома, жители которых погибли во время блокады и имена которых уже произнесли вслух во время Дня памяти.