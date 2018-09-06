XXI век – время одиночества: Любовь Борусяк о том, нужны ли нам отношения
Отношения и брак в современном мире меняются, а их необходимость все чаще подвергается сомнению. О том, будем ли мы одиноки, так ли распространено движение чайлдфри и какие люди теперь оказались в самой уязвимой позиции, рассказала преподаватель ВШЭ, кандидат экономических наук Любовь Борусяк.
Брак как способ избавления от одиночества
Недавно было проведено исследование, в его рамках задавали вопрос «Брак – это устаревший способ организации семьи?» Предполагалось, что в прогрессивных странах люди ответят положительно, а в консервативных – что любой человек должен жениться или выходить замуж, иначе он несчастен, его не любят и не уважают, примерно так относились к одиноким в XIX веке и ранее.
Оказалось, ничего подобного! Как выясняется, практически во всех странах люди говорят, что в брак вступать надо. В России 80% опрошенных уверены, что человек не может быть счастлив, не имея длительных отношений. Шведское представление, согласно которому человек доволен, когда он самостоятелен и ни от кого не зависит, у нас не работает.
Здесь важно отметить, что понятие брака изменилось: когда-то важен был церковный обряд, потом – регистрация в государственных органах. Сейчас значительная часть людей во многих странах браком считает совместное проживание, не зафиксированное в документах. «Мы живем вместе, но можем разойтись, мы свободные люди», – это называют серийной или последовательной моногамией. Это значит, что сейчас у вас один партнер, с ним тесные, доверительные отношения, а потом это может быть кто-то другой. Такой подход характерен и для России, у нас совместное проживание вне брака считают нормой 60% опрошенных, а среди молодежи – все 80%.
Как меняется брак
Союзы сегодня очень неустойчивы, процент разводов высок. При этом женится все еще большинство: в 1926-м году среди мужчин 16 лет и старше в России почти 70% процентов состояли в браке, сейчас 63% – не очень большое снижение для такого количества лет. У женщин был 61%, стало 52%.
Важно сказать, что сильно изменились цели: раньше это часто было возможностью легитимного секса, люди не брали ответственность за семью, жили за счет родителей, им просто нужно было разрешение для интимных встреч. Другой причиной была незапланированная беременность. Очевидно, что эти мотивы – самые плохие.
Сейчас ситуация изменилась: браки стареют. С одной стороны, возраст сексуального дебюта существенно снизился почти во всех странах, сейчас это примерно 14-15 лет. С другой стороны, на сексуальные добрачные отношения общество смотрит несравненно либеральнее, чем это было раньше. Если говорить о России, то это во многом связано с распространением контрацепции: у нас за 25 лет доля беременностей у несовершеннолетних упала в восемь раз. Поэтому возраст вступления в брак отодвинулся.
Второе обстоятельство: стало нормой то, что люди хотят получше узнать друг друга до замужества, как правило, они долгое время живут вместе до похода в загс. Третье: все реже регистрируются повторные браки, люди не видят для этого никаких причин.
Проблема поиска партнера
Большая проблема – найти партнера. В гендерном плане ситуация изменилась: девушки стали более требовательными к своим потенциальным женихам. Если раньше им было важно просто вступить с кем-нибудь в брак, то сейчас отбор очень строгий, из-за этого браки часто воспринимаются как неудачные. Одно дело – представление о том, что «надо быть замужем», «надо быть женатым», а «остальное приложится», другое – возможность свободного выбора.
Одной из причин для развода стала сексуальная жизнь, раньше такого никогда не было, потому что считалось, что брак вообще не для этого. Сексуальная революция пришла к нам намного позже, чем в другие страны, но теперь и мы считаем, что секс – это выражение чувств и эмоций, и если это скучно, механически и без интереса, то такой союз хорош быть не может.
Теперь для нас ценность – не брак, а отношения внутри него, мы знаем, что можно быть одиноким, имея супруга или супругу, и лучше тогда расстаться и поискать кого-то другого. Это считается кризисом брака, но мне кажется, все сложнее, потому что это история скорее про зрелость человека, который стремится к счастью и не хочет чувствовать себя чужим в своей семье.
Чайлдфри
Сейчас в мире популярно чайлдфри-движение, женщины все чаще отказываются от рождения детей не по медицинским показаниям, а потому что не хотят себя нагружать или не чувствуют готовности брать ответственность.
Это действительно право человека, но возникло оно буквально вчера, по историческим меркам – 15 минут назад. До большинства стран тенденция пока не дошла, но в некоторых становится массовым – лидер здесь Германия. Это интересная страна, в отличие от северной Европы, где партнеры в отношениях равноправны, здесь представления о ролях супругов очень консервативны. Как это повелось издавна: мужчина приносит мамонта, а женщина – на кухне босая и беременная.
При этом еще в советское время все опросы показывали, что самыми счастливыми являются семьи, где отец много времени уделяет ребенку, деление нагрузки по хозяйству делает семьи гораздо крепче.
Но в Германии нормы разделения обязанностей традиционны, поэтому 30 % женщин остаются окончательно бездетными. И это не потому что они бесплодны, но потому что понимают, что после этого будут босые на кухне.
Россия и чайлдфри
До России чайлдфри почти не дошло. У меня были студентки, которым казалось, что это сейчас модно, они провели опрос и не нашли среди своих высокообразованных ровесников ни одного человека, который окончательно и бесповоротно решил не заводить детей. Они, конечно, есть, но их крайне мало, как и в большинстве стран.
Пока это только тренд, женщины впервые в истории задумались о том, что не ребенок делает их счастливыми и избавляет от одиночества. И это не связано с тем, что сейчас детей любят меньше: скорее наоборот, раньше половина родившихся доживала только до пятилетнего возраста, а в каждой семье было свое кладбище, поэтому так страдать о потере ребенка, как сейчас, было не принято.
Где рожают больше
Если посмотреть, где детей больше всего, то это отнюдь не там, где их заводят из-за чувств, для того, чтобы ощущать близость и любовь. Суммарный коэффициент рождаемости выше всего в Нигере и Бурундии, там женщина в среднем рожает больше шести детей, то есть фактически столько, сколько может.
Самый низкий коэффициент рождаемости в Азии, Сингапуре, Южной Корее, Гонконге – там на женщину приходится меньше одного ребенка. В этих странах от детей требуют очень многого, жители рассуждают так: «Мы рожаем очень редко, но уж если ребенок появился, то он должен быть лучшим», поэтому здесь очень высок уровень детского суицида.
В России ситуация неплохая, у нас по европейским меркам рождаемость на среднем уровне. Детей мы, конечно, любим, но довольно многого от них ждем.
Пожилые люди
Большинство молодых людей все-таки так или иначе находят себе партнера, но по-настоящему одиноки в нашей стране пожилые люди. В XX веке началась нуклеаризация семьи – теперь это мама, папа и дети, а бабушки и дедушки остаются вне этого круга. Рождаемость падает и смертность тоже падает, поэтому население стареет, во многих странах пожилые – это четверть населения, а то и треть.
Старики могут лечиться и жить долго, но они отчуждены все больше, они остаются одни, государство о них не заботится, дети выстраивают отношения с переменным успехом, в развитых странах нормой являются дома престарелых. Например, в Швеции там потрясающие условия, люди всем обеспечены, но глубоко несчастны, потому что дети не хотят с ними общаться, они никому не нужны, а установить новые связи для них очень сложно, почти невозможно.
Движемся ли мы к одиночеству
Можно ли говорить о том, что мы идем к «обществу одиноких сердец»? Я думаю, что нет. Большинство людей все еще стремятся к тому, чтобы найти партнера, многие знают, что найти любовь на всю жизнь почти невозможно, но они по-прежнему чувствуют потребность в эмоциональном контакте и страх одиночества – это подтверждают исследования.
Записала Александра Леонтьева
Лекция была прочитана в рамках Geek Picnic
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.