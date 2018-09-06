XXI век – время одиночества: Любовь Борусяк о том, нужны ли нам отношения

Брак как способ избавления от одиночества

Недавно было проведено исследование, в его рамках задавали вопрос «Брак – это устаревший способ организации семьи?» Предполагалось, что в прогрессивных странах люди ответят положительно, а в консервативных – что любой человек должен жениться или выходить замуж, иначе он несчастен, его не любят и не уважают, примерно так относились к одиноким в XIX веке и ранее.

Оказалось, ничего подобного! Как выясняется, практически во всех странах люди говорят, что в брак вступать надо. В России 80% опрошенных уверены, что человек не может быть счастлив, не имея длительных отношений. Шведское представление, согласно которому человек доволен, когда он самостоятелен и ни от кого не зависит, у нас не работает.

Здесь важно отметить, что понятие брака изменилось: когда-то важен был церковный обряд, потом – регистрация в государственных органах. Сейчас значительная часть людей во многих странах браком считает совместное проживание, не зафиксированное в документах. «Мы живем вместе, но можем разойтись, мы свободные люди», – это называют серийной или последовательной моногамией. Это значит, что сейчас у вас один партнер, с ним тесные, доверительные отношения, а потом это может быть кто-то другой. Такой подход характерен и для России, у нас совместное проживание вне брака считают нормой 60% опрошенных, а среди молодежи – все 80%.