В Петербурге установили третий бокс «Дари еду!» для сбора продуктов нуждающимся

Организаторы проекта «Дари еду!» установили третий по счету бокс для сбора продуктов нуждающимся и малоимущим. Он находится за прикассовой зоной супермаркета «Лента» на Заневском проспекте, 71.

Проект направлен на помощь нуждающимся многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, матерям и отцам- одиночкам. «Эти категории людей не имеют возможности обеспечить себя в должной мере. Расходы на продукты питания составляют более половины всех расходов таких семей. Иногда они стоят перед выбором: еда или оплата счетов за квартиру», — рассказали «Собака.ru» организаторы.