В Петербурге установили третий бокс «Дари еду!» для сбора продуктов нуждающимся
Организаторы проекта «Дари еду!» установили третий по счету бокс для сбора продуктов нуждающимся и малоимущим. Он находится за прикассовой зоной супермаркета «Лента» на Заневском проспекте, 71.
Проект направлен на помощь нуждающимся многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, матерям и отцам- одиночкам. «Эти категории людей не имеют возможности обеспечить себя в должной мере. Расходы на продукты питания составляют более половины всех расходов таких семей. Иногда они стоят перед выбором: еда или оплата счетов за квартиру», — рассказали «Собака.ru» организаторы.
Любой петербуржец, выбирая продукты в магазине, может просто добавить к покупкам дополнительную упаковку, например, риса и опустить ее в бокс «Дари еду!». Продукты для пожертвований должны быть в целой фабричной упаковке, без особых условий хранения, но со сроком не менее месяца. Например, сладости в упаковке (зефир, пастила, конфеты, вафельные торты, печенье и др.), крупы (гречка, рис, пшено и др.), макароны, консервы, пакетированные соки, детское питание, чай и многое другое. Не принимаются продукты: без упаковки, скоропортящиеся, в стеклянной таре, а также овощи, фрукты и алкоголь.
Боксы также установлены на Индустриальной проезде, 27 и Ленинском проспекте, д. 82, к. 1.
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