Производители хлеба предупредили о росте цен на 10% к октябрю, пишет газета «Известия» со ссылкой на прогнозы зерновых компаний.

Зерно уже выросло в цене из-за скачка курса валют. Так, пшеница третьего класса уже подорожала с 10 до 12 рублей за килограмм. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, аналитики прогнозируют подорожание килограмма пшеницы до 18-18,5 рублей с середины сентября — соответственно, подорожает и мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 руб. за 1 кг с начала августа, а за ней и хлеб.

Помимо этого вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что на конечную стоимость буханки хлеба в магазинах также может повлиять и увеличение размера НДС, тарифов ЖКХ и бензина.

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