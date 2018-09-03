«Вы превратите хороший район в бомжатник!»: москвичи протестуют против открытия прачечной для «Ночлежки»
Издание «Такие дела» встретилось с жителям Савеловского района Москвы, где петербургская благотворительная организация «Ночлежка» совместно с фондом «Второе дыхание» планирует открыть прачечную для малоимущих.
Местные жители выступают категорически против: они считают, что прачечная будет привлекать «бомжей», которые «испортят хороший район». Некоторые даже угрожают избить подопечных «Ночлежки».
«Безусловно, это люди, но мы все реалисты и понимаем, что, кроме нормальных людей, оставшихся без жилья, есть люди с низкой социальной ответственностью, которые пьют, употребляют наркотики, насилуют, — говорят жители района. – Мы не хотим бояться отпускать наших детей во дворы».
В качестве альтернативы, они предлагают организовать прачечную подальше от жилых домов – в промзоне.
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Один из протестующих пообещал «перекрывать благотворительной организации кислород», а несколько местных жителей подписали обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием не допустить открытие «Культурной прачечной».
Первую в России прачечную для бездомных «Ночлежка» открыла в Петербурге в 2016 году. Она находится на Боровой, 116 и работает круглый по будням, с 10 до 18 часов.
Ранее организация совместно с сетью отелей Hilton, запустила в Петербурге проект по профессиональному обучению и трудоустройству бездомных, который поможет подопечным благотворительной организации вернутся к нормальной жизни.
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