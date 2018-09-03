«Вы превратите хороший район в бомжатник!»: москвичи протестуют против открытия прачечной для «Ночлежки»

Издание «Такие дела» встретилось с жителям Савеловского района Москвы, где петербургская благотворительная организация «Ночлежка» совместно с фондом «Второе дыхание» планирует открыть прачечную для малоимущих.

Местные жители выступают категорически против: они считают, что прачечная будет привлекать «бомжей», которые «испортят хороший район». Некоторые даже угрожают избить подопечных «Ночлежки».

«Безусловно, это люди, но мы все реалисты и понимаем, что, кроме нормальных людей, оставшихся без жилья, есть люди с низкой социальной ответственностью, которые пьют, употребляют наркотики, насилуют, — говорят жители района. – Мы не хотим бояться отпускать наших детей во дворы».

В качестве альтернативы, они предлагают организовать прачечную подальше от жилых домов – в промзоне.