Шнурова заметили с новой девушкой на матче «Зенит» — «Спартак»

На матче «Зенит» – «Спартак», который прошел 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург», на вип-трибуне заметили лидера группировки «Ленинград» и победителя премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова в компании новой девушки. Об этом пишет «Фонтанка».

Издание также пишет, что блондинку видели в окружении музыканта на гастролях группы в Сочи.