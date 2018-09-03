Шнурова заметили с новой девушкой на матче «Зенит» — «Спартак»
На матче «Зенит» – «Спартак», который прошел 2 сентября на стадионе «Санкт-Петербург», на вип-трибуне заметили лидера группировки «Ленинград» и победителя премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова в компании новой девушки. Об этом пишет «Фонтанка».
Издание также пишет, что блондинку видели в окружении музыканта на гастролях группы в Сочи.
На прошлой неделе петербургская модель Ксения Костровская выложила (а затем удалила) в свой аккаунт в Instagram фотографии, на которых она целуется со Шнуровым. Снимки она сопроводила трогательной подписью, в которой призналась Шнурову в чувствах.
Напомним, 15 августа Шнуров официально развелся с Матильдой. О своем решении расстаться с супруги объявили 25 мая. Для поклонников музыканта (и не только для них) эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Впервые на тему расставания с женой в стихотворной форме музыкант высказался 31 мая.
Позже в разговоре с писателем Сергеем Минаевым он рассказал о том, кто стал инициатором развода и признался, что за последний год между ним и теперь уже его бывшей супругой Матильдой «произошло столько, что можно написать книгу».
Фото: «Фонтанка»
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