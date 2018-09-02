Петербург и Крым договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Вице-губернатор Петербурга и глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудили перспективы сотрудничества между двумя регионами. Стороны договорились о совместном развитии сферы туризма, сообщает администрация Петербурга.

Также регионы будут вместе работать над повышением уровня информатизации. В рамках этого соглашения Крыму передадут систему мониторинга уборочной техники и помогут в реализации программы «Цифровой Крым».

Все предложения, озвученные Говоруновым и Аксеновым закрепят в «дорожной карте», которую должны будут подписать главы регионов.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор японского острова Хоккайдо Харуми Такахаси подписали документ о сотрудничестве в сфере туризма, образования, здравоохранения, культуры и городского хозяйства. Мероприятия запланированы на 2018-2022 года.