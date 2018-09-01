Последний оператор из «большой четверки» отменил плату за входящие по России

«Мегафон» последним из «большой четверки» мобильных операторов с 1 сентября отменяет плату за входящие звонки внутри сети в поездках по России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам оператора на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов «Управляй». Весной 2018 года ФАС возбудила дела против «Вымпелкома», «Мегафона» и МТС из-за отказа отменять внутрисетевой роуминг. Дела были закрыты в конце августа.

Напомним, еще в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших российских сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. Однако позднее ведомство согласилось с позицией компаний, которые утверждали, что не успеют изменить тарификацию в 2017 году, в результате чего дедлайн отмены роуминга был передвинут на 31 августа 2018 года.

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