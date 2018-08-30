Петербуржец украл в ГМЗ «Павловск» старинное пресс-папье за миллион рублей

30-летний петербуржец проник в комнаты Марии Федоровны в ГМЗ «Павловск» и украл оттуда старинное пресс-папье из золоченной бронзы за 950 тысяч рублей. После этого мужчина отправился в кафе в парке и там похитил из кассы 3 тысячи рублей.

Пресс-папье представляет собой фигуру бегущего ополченца, держащего французское знамя, на котором выгравировано: «Для вечной памяти сражения при Полоцке въ Октября 8 дня 1812 год».

Петербуржец был задержан, преступление уже раскрыто и прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. Мужчину будут судить по обвинению в краже в крупном размере и в краже с незаконным проникновением в помещение.