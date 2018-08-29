В музее «Россия — моя история» заклеили стикером свастику на экспонате времен ВОВ
Пользователи соцсети выложили фотографию одного из экспонатов в музее «Россия — Моя история». Это плакат времен Второй мировой войны, на котором свастику заклеили стикером.
В комментариях пользователи решили, что организаторы выставки таким образом проявили излишнюю осторожность, хотя музеи не обязаны закрывать запрещенные символы на исторических экспонатах.
В свою очередь PR-директор проекта Александр Тарасов рассказал, что нацистскую символику заклеили владельцы плаката.«Те материалы, которые привезли, мы в неизменном виде выставили в стендах. Это тот вид, в котором изображение досталось из школьного архива. Кто-то из держателей этого архива заклеил», — объяснил он.
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