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В музее «Россия — моя история» заклеили стикером свастику на экспонате времен ВОВ

Пользователи соцсети выложили фотографию одного из экспонатов в музее «Россия — Моя история».  Это плакат времен Второй мировой войны, на котором свастику заклеили стикером. 

В комментариях пользователи решили, что организаторы выставки таким образом проявили излишнюю осторожность, хотя музеи не обязаны закрывать запрещенные символы на исторических экспонатах.

В свою очередь PR-директор проекта Александр Тарасов рассказал, что нацистскую символику заклеили владельцы плаката.«Те материалы, которые привезли, мы в неизменном виде выставили в стендах. Это тот вид, в котором изображение досталось из школьного архива. Кто-то из держателей этого архива заклеил», — объяснил он.


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