Путин смягчил условия пенсионной реформы

Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором высказался о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства предложил повысить пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин на пять лет, а не на пять и восемь, как предложено в законопроекте правительства РФ.

«В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил он.

Многодетные матери, по предложению президента, смогут выходить на заслуженный отдых досрочно - то есть если женщина родила троих детей, то она имеет право выйти на пенсию в 57, четверо детей — в 56, пятеро и больше — в 50 лет. Помимо этого на три года уменьшится стаж, позволяющий выйти на пенсию досрочно. Для мужчин — до 42, для женщин — до 37 лет.