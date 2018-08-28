Петербургская компания, владеющая правами на Ждуна, отсудила у «Мегафона» более 8 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с ПАО «Мегафон» 8,6 млн рублей за незаконное использование образа Ждуна. Дело выиграла компания — правообладатель бренда ООО «Си Ди Лэнд Контакт», сообщает РАПСИ со ссылкой на решение суда.

При этом компания просила взыскать с ответчика 10 млн рублей, поэтому иск был удовлетворен частично. Также сообщается, что в арбитражные суды ранее были направлены несколько десятков исков как к компаниям, так и к физическим лицам. Так, правообладатель подал иск к ООО «Интернет решения» (Ozon) и АНО «Народная команда — хоккейный клуб «Спартак». Ранее арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил экспертизу по оценке стоимости ущерба, причиненного правообладателю бренда Ждун компанией «Играмир».

Напомним, что изначально скульптура Homunculus Loxodontus голландской художницы Маргрит ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Мы продолжили инициативу и посадили насекомослона на Медного всадника, отвели в пышечную и увенчали им долгострой «Зенит-Арена».

По материалам «ДП»