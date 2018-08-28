Милана Кержакова вернула девичью фамилию
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, Милана, вернула себе девичью фамилию. Девушка выложила в Instagram пост, в котором призналась, что долгое время находилась в состоянии созависимости от Кержакова и не умела жить своей жизнью. Сейчас Милана Тюльпанова проходит реабилитацию в Таиланде.
«Это абсолютная зависимость от другого человека,когда ты начинаешь жить его чувствами,его переживаниями,его радостями и горестями,в целом его жизнью. Так произошло и со мной в случае с моим мужем ,в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым», — написала она.
Если бы мне ещё два года назад сказали о том,какой моя жизнь будет сегодня,то я вряд ли бы поверила. Но,на самом деле,я верю,что всё всегда складывается к лучшему и Бог не даёт нам испытаний больше,чем мы можем вынести. И,наверное,главное,что я вынесла за этот год - это осознание своей созависимости,той особенности,которая привела меня к тем самым удручающим последствиям. Думаю,многим знакомо это слово и многие понимают,о чем идёт речь,но растолкую подробнее - созависимость - это абсолютная зависимость от другого человека,когда ты начинаешь жить его чувствами,его переживаниями,его радостями и горестями,в целом его жизнью. Обычно такой особенности подвержены те,кто не дополучил достаточное количество любви в детстве. Так произошло и со мной в случае с моим мужем ,в какой-то момент я просто перестала отделять его от себя и начала считать нас одним целым,соответственно,я просто не знала , как жить дальше , когда это всё закончилось,я не представляла , как жить своей собственной жизнью,когда я жила только его,и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла. За время моей реабилитации меня учили работать с этим,в принципе жить самостоятельно,самой,не думать каждые 30 секунд о другом человеке,о его чувствах и мыслях,а думать о себе. И,надо сказать,наконец-то у меня это начало получаться,и я приняла все жизненные обстоятельства,хотя практически год я не хотела этого делать. Всё,что осталось теперь за моей спиной - это мой опыт , и пришло время двигаться дальше. Созависмость можно пережить,я это точно знаю,и,надеюсь,что я смогу приободрить сейчас тех,кто находится в подобной ситуации или взаимоотношениях. Так что сегодня мне 25 и все начинается заново 😜
Напомним, 28 июня Милана вышла в прямой эфир в Instagram и рассказала, что бывший супруг забрал их общего ребенка Артемия. По словам девушки, на тот момент она не видела сына на протяжении месяца. 29 июня в конфликт вмешались продюсер Яна Рудковская, которая встала на сторону бывшего футболиста, и звездный адвокат Александр Добровинский, рассказавший о том, почему разошлись супруги.
30 июня Милана и Александр Кержаковы встретились и обсудили ситуацию с их общим ребенком Артемием. После долгожданной встречи с сыном она выложила в Instagram откровенный пост, в котором призналась, что 4,5 месяца провела в наркологической клинике. Позже супруги окончательно помирились и Милана призналась, что совершила большое количество ошибок.
Напомним, в мае стало известно о разводе супругов. Тогда Милана назвала бывшего нападающего «Зенита» «абсолютно падшим, не достойным уважения человеком».
В прошлом году не стало отца Кержаковой, сенатора Законодательного Собрания Вадима Тюльпанова. В эксклюзивном интервью девушка рассказала, как пережила тяжелейшую потерю на последнем месяце беременности.
Милана и Александр были женаты с 2015 года, в 2017 году в семье родился сын Артемий, который стал героем январской обложки журнала «Собака.ru». В 2015 году Кержаковы основали благотворительный фонд «Звезды Детям», который ежегодно проводит аукционы, а деньги с продажи лотов идут на нужды петербургских и областных детей-сирот и детей из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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