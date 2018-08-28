«С Днем незнаний!»: Петербурженки создали карточки к 1 сентября со стереотипами об обучении в школе

Активистки из Петербурга создали карточки к 1 сентября, в которых разобрали стереотипы и заблуждения, касающиеся процесса обучения девочек в школе и роли женщины, о которой дети узнают на уроках литературы (и не только).

Каждая карточка посвящена отдельному школьному кабинету, учительской, спортзалу и даже школьному туалету. Так, петербурженки рассуждают на тему того, почему математика считается традиционно «мужской» областью знаний, как в нашей стране различаются зарплаты женщин и мужчин (и почему это не разбирают на уроках обществознания) и почему женщины в классической литературе «страдают, любят, рожают и заботятся».