«С Днем незнаний!»: Петербурженки создали карточки к 1 сентября со стереотипами об обучении в школе
Активистки из Петербурга создали карточки к 1 сентября, в которых разобрали стереотипы и заблуждения, касающиеся процесса обучения девочек в школе и роли женщины, о которой дети узнают на уроках литературы (и не только).
Каждая карточка посвящена отдельному школьному кабинету, учительской, спортзалу и даже школьному туалету. Так, петербурженки рассуждают на тему того, почему математика считается традиционно «мужской» областью знаний, как в нашей стране различаются зарплаты женщин и мужчин (и почему это не разбирают на уроках обществознания) и почему женщины в классической литературе «страдают, любят, рожают и заботятся».
«Мы хотим, чтобы везение не понадобилось, и адекватное обсуждение гендерных вопросов было нормой. Поэтому предлагаем заглянуть в кабинеты школы N и разобраться, что не так с пониманием ролей мужчин и женщин в каждом из них», — рассказали активистки.
Ранее они предложили по-новому посмотреть на привычные вещи: пожелания нежности и улыбок на 8 марта, главенствующую роль мужчины в семье и типичные родительские реплики, которые формируют у ребенка ограниченный образ мира. Создательницы карточек Ася Сеничева, Дарья Холодова и Анастасия Новкунская также рассказали нам о том, можно ли поменять мир с помощью постов «ВКонтакте» и как они справляются с негативом в сети.
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