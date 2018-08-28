Владимир Путин выскажет свое отношение к пенсионной реформе в телеобращении к россиянам

Владимир Путин выступит 29 августа с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В заявлении глава государства «детально сформулирует» свое отношение к пенсионной реформе. Ранее он всего лишь раз публично прокомментировал инициативу, сказав, что ему не нравится «никакой» вариант реформы.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.

18 июля в Петербурге на Малой Садовой прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. На акцию собрались около 150 человек. Полиция задержала около десятка участников.