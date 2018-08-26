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Вечером в субботу Володарский мост начал самопроизвольно разводиться

Вечером 25 августа начал самопроизвольно разводиться Володарский мост. Очевидцы сообщили, что он поднялся примерно на 30-40 сантиметров. 

«Поднялся мост и легковушка вмазалась в поребрик, автобус на ограждении, ему оторвало колесо» — пишут петербуржцы.

 

 

Причиной происшествия мог стать ремонт дорожного покрытия, который завершился днем ранее, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в транспортном ведомстве Смольного. Возможно, на мост положили слишком тяжелый асфальт, это изменило нагрузку на крыло и пролет сам пришел в движение.

Также стало известно, что за некоторое время до самопроизвольной разводки на мосту работал техник. Выясняется, связаны ли его манипуляции с ЧП.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящий момент Володарский мост открыт для автомобилистов. 


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