СК установил личность пилота пролетевшего над мостом в Петербурге

Следственный комитет установил личность пилота пролетевшего под мостом ЗСД в Петербурге. Им оказался 39-летний мужчина. Пилот признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета. Напомним, что 10 августа, у моста по которому частично проходит Западный скоростной диаметр, была устроена вечеринка на плоту. Мероприятие снимали с вертолета, который низко кружил над местом действия. В камеры очевидцев попали кадры его низкого пилотирования над водой, а также экстремальный пролет под мостом.