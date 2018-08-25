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СК установил личность пилота пролетевшего над мостом в Петербурге

Следственный комитет установил личность пилота пролетевшего под мостом ЗСД в Петербурге. Им оказался 39-летний мужчина. Пилот признал свою вину и раскаялся в том, что создал угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета. Напомним, что 10 августа, у моста по которому частично проходит Западный скоростной диаметр, была устроена вечеринка на плоту. Мероприятие снимали с вертолета, который низко кружил над местом действия. В камеры очевидцев попали кадры его низкого пилотирования над водой, а также экстремальный пролет под мостом.

 

 

На данный момент сотрудники Следственного комитета решают вопрос о наказании нарушителя. «В рамках уголовного дела будет дана оценка его действиям», – сообщили в СК. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об угрозе безопасной эксплуатации транспортных средств. Летчику грозит штраф до 300 тысяч рублей или тюремный срок до двух лет.


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