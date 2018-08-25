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Бугаев-Африка предложил открыть музей рок-культуры после обнаружения вещей Цоя

Музыкант и актер Сергей Бугаев-Африка предложил открыть рок-музей, в котором бы хранились личные вещи легенд рок-музыки. Такой идеей он воодушевился после находки паспорта и рукописей Виктора Цоя. Об этом сообщает «Пятый канал». По словам Бугаева, если такие находки не выкупать в России, то через несколько лет они отправятся за границу и будут стоить на аукционах в десятки раз дороже.

  • Фото: «Бумага»

    Паспорт оценили в 2,5 миллиона рублей.

«Интересная тенденция, все так радуются. Еще бы чуть-чуть «дорадоваться» до того, чтобы все вещи трансформировать. Или, как во всем мире это называется, музеефикация», – сказал Сергей.

Ранее мы писали, что в четверг 23 августа петербуржец выложил на доску бесплатных объявлений Avito паспорт и рукописи Виктора Цоя. Среди личных вещей музыканта есть оригинал песни «Перемен», а в паспорте – страницы со штампами о заключении брака с Марьяной Родованской.


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