Бугаев-Африка предложил открыть музей рок-культуры после обнаружения вещей Цоя

«Интересная тенденция, все так радуются. Еще бы чуть-чуть «дорадоваться» до того, чтобы все вещи трансформировать. Или, как во всем мире это называется, музеефикация», – сказал Сергей.

Ранее мы писали, что в четверг 23 августа петербуржец выложил на доску бесплатных объявлений Avito паспорт и рукописи Виктора Цоя. Среди личных вещей музыканта есть оригинал песни «Перемен», а в паспорте – страницы со штампами о заключении брака с Марьяной Родованской.