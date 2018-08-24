Петербург признали одним из самых недоступных мест для арендующих жилье студентов

Петербург стал одним из самых недоступных городов для студентов по аренде жилья. По соотношению зарплаты студентов и платы за аренду жилья город не вошёл даже в топ-20 в списке самых доступных российских городов. Об этом сообщает пресс-служба Avito.

По мнению экспертов, в среднем работающие стдуенты в Петербурге получают 30 тысяч рублей в месяц, из которых при аренде однокомнатной квартиры они тратят 70% зарплаты, а при аренде комнаты — 37%. По соотношению зарплаты студентов и платы за аренду жилья Петербург занимает лишь 21 место среди доступных городов для аренды «однушек» и 22 место — для аренды комнат.

Наименее доступными квартиры оказались в Москве, а комнаты — в Иркутске. Лучшим с точки зрения соотношения зарплаты и арендной платы городом стал Ижевск. Также в топ городов с доступными квартирами и комнатами попали Воронеж, Челябинск, Ульяновск и Тольятти.