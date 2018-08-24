В Карелии начали сбор средств на реконструкцию сгоревшей церкви XVIII века

В Карелии открыли сбор средств на реконструкцию деревянной Успенской церкви XVIII века, которая почти полностью выгорела 10 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда „Северный духовный путь“ с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в городе Кондопога», - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Ранее в Министерстве культуры заявляли, что на воссоздание церкви необходима сумма в 100 млн. Первые пожертвования сделал глава Карелии Артур Парфенчиков - он перевел в фонд 100 тысяч рублей.

Свою готовность помочь восстановить храм высказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Его пожертвование будет составлять 10 тысяч рублей. «Я это сделал не как чиновник, а как верующий человек. Поэтому предлагаю всем тем в правительстве, кто получает солидную зарплату и имеет рядом с рабочим столом икону, поступить так же», - заявил Дрозденко.