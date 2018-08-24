Эксперты установили причину возгорания ТЦ «Зимняя вишня»

Специалисты из «Бюро независимых экспертиз», нанятые Следственным комитетом, установили причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Коммерсант».

Выяснилось, что пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако он оказался неисправным. Согласно экспертизе, в здании было много проблем с электропроводкой. Из-за неправильного распределения нагрузки провода регулярно перегревались. В день пожара, 25 марта, произошло короткое замыкание, потому что плафоны были практически залиты водой.

Эксперты отметили, что вся электропроводка должна быть защищена от короткого замыкания автоматическими выключателями, но в день пожара эта защита не сработала. По одной из версий, это произошло, потому что автоматы были неисправны или вообще не установлены. Еще одна версия — между автоматами и плафонами над бассейном могло оказаться слишком много проводов и соединений, из-за чего выключатели не успели среагировать на проблему.

В результате пожара в «Зимней вишне» погибли больше 60 человек, большинство из которых были детьми.

Ранее мы писали, что в Кемерове закончили снос «Зимней вишни».