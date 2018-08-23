«Ночлежка» открывает в Москве первую «Культурную прачечную» для бездомных

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» совместно с фондом «Второе дыхание» собирается открыть в Москве «Культурную прачечную» — бесплатный сервис стирки и сушки одежды для бездомных. Это будет первый подобный проект в столице.

«Прачечная расположится у метро Динамо в Петровско-Разумовском проезде, мы уже подписали договор аренды. В московской Культурной прачечной будет восемь пар стиральных и сушильных машин. То есть, как и в Петербурге, за один день до 50 человек могут бесплатно постирать и высушить свои вещи» — рассказывают в «Ночлежке».

Для запуска прачечной необходимо собрать 1,82 млн рублей. Это деньги нужны для ремонта и оборудования помещения и оплаты работы администратора в первый год.

Первую прачечную для бездомных в России открыли в Петербурге в 2016 году. В настоящий момент ее услугами воспользовались 5 511 нуждающихся.

Кроме прачечной, в Москве хотят открыть приют и юридическую консультацию для бездомных людей.

Ранее «Ночлежка» совместно с сетью отелей Hilton, запустили в Петербурге проект по профессиональному обучению и трудоустройству бездомных, который поможет подопечным благотворительной организации вернутся к нормальной жизни.