Центробанк временно отказывается от закупок иностранной валюты, чтобы спасти рубль

Курс российской валюты уже в ближайшее время может укрепиться – Банк России на фоне резкого ослабления рубля решил с 23 августа не закупать валюту для Минфина до конца сентября.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — говорится в сообщении регулятора.

Рынки отреагировали на изменения положительно — стоимость доллара на Московской бирже снижается и сделки проходят на уровне 68,28 руб., а евро торгуется на уровне 78,9 руб.

На торгах 23 августа курс российской валюты поставил антирекорд с апреля 2016 года, пробив отметку в 69 рублей за доллар и приблизившись к 80 рублям за евро. Согласно установленному ЦБ на 24 августа официальному курсу, евро подорожает более чем на рубль — с 78,19 до 79,25 руб. Курс доллара увеличится почти на столько же — с 67,61 руб. до 68,52 руб.

Рубль начал падать по отношению к после того, как США объявили о новых антироссийских санкциях. Вечером 8 августа Госдеп США объявил, что 22 августа введет новый пакет санкций против России, предусмотренный законом 1991 года о противодействии странам, использующим химическое и биологическое оружие. Эти меры связаны с обвинениями России в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, США собираются полностью запретить экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, а также ограничить финансовые операции.

По материалам «Фонтанки»