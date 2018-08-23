Петербург и остров Хоккайдо договорились о сотрудничестве в сферах туризма, образования и культуры

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор японского острова Хоккайдо Харуми Такахаси подписали «дорожную карту», которая подразумевает сотрудничество в сфере туризма, образования, здравоохранения, культуры и городского хозяйства. Мероприятия запланированы на 2018-2022 года.

В рамках сотрудничество студенты СПбГУ и японского Префектурального медицинского университета могут ездить по обмену, как и ученики петербургской школы № 83 и японской школой Sapporo Ritsumeikan Хоккайдо.

«Нам интересен ваш опыт в сфере утилизации твердых бытовых отходов. Эта тема актуальна для Санкт-Петербурга, так как мы отказались от утилизации отходов на полигонах и нам необходима глубокая переработка отходов. Ваш багаж в этой отрасли нам особенно интересен. Я хотел бы отметить еще одно направление, связанное с водоподготовкой и водоотведением. В составе делегации — руководитель нашего водоканала. Наш водоканал считается одним из лучших в России, и на базе водоканала мы открыли высшее учебное заведение — академия воды. Я думаю, что и нашим японским коллегам будет интересно ознакомиться с этим опытом», — цитирует Полтавченко РИА Новости.

Власти регионов договорились упростить визовый контроль между Россией и Японией.