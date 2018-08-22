В Петербурге стартовал проект «Спасатель рядом», который призывает оказывать первую помощь на улицах

В Петербурге 22 августа стартовал проект «Спасатель рядом». Его цель – привлечь профессионалов (врачей, пожарных, спасателей) и добровольцев к оказанию первой помощи на улицах, в общественных местах, на транспорте.

С помощью мобильного приложения очевидцы смогут вызвать зарегистрированных в системе спасателей к месту происшествия, если те находятся неподалеку, рассказали организаторы. До прибытия скорой помощи добровольцы смогут остановить кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию и принять другие необходимые меры. Важно, что выступить в роли спасателя может любой неравнодушный человек, прошедший курсы первой помощи и сдавший аттестацию в системе.

«Можно бесконечно долго совершенствовать систему здравоохранения, внедрять самые современные технологии, но если человек, которому стало плохо на улице, не получит ее в первые минуты, в те минуты, когда самая лучшая скорая помощь просто не успевает приехать — он может умереть. При этом базовые навыки первой помощи несложны и доступны практически каждому», — говорит Валерий Самойленко, исполнительный директор ассоциации медсестер России.

Петербург и Ленинградская область стали первыми регионами, где проводится тестирование «Спасатель рядом». Инициаторы надеются, что уже в следующем году их поддержат в других регионах.

В реализации проекта помогут учебные центры, колледжи и вузы, где студенты владеют навыками первой помощи. Перед тем как стать полноправным членом сообщества, каждый добровольный спасатель должен будет пройти тестирование и подтвердить свои знания.

Ознакомиться с работой приложения и скачать его можно здесь.

По материалам «Фонтанки».

