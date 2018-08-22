СПЧ предложит правительству отменить уголовное преследование за оскорбление чувств верующих

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России предложил декриминализировать статью об оскорблении чувств верующих и оставить в Уголовном кодексе наказание лишь за насильственные экстремистские преступления. Вместо уголовного наказания предлагается ввести в Кодекс об административных нарушениях «отягощенный состав оскорбления». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на проект рекомендаций за подписью председателя Cовета Михаила Федотова.

Масштабные поправки в Уголовный кодекс СПЧ предложил, после того как сразу две крупные интернет-компании, несколько политиков и ведомств высказались на тему наказаний за лайки и репосты в соцсетях. Ранее мы писали, что против уголовного преследования за посты выступил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов, администраторы крупнейших 50 сообществ соцсети, а также компания Mail.ru.

Кроме того, СПЧ предлагает полностью отказаться от наказания за демонстрацию нацистской или экстремистской символики без цели пропаганды (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Если члены совета одобрят проект поправок, его направят в правоохранительные органы и Общероссийский народный фронт.