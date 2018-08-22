«Я хожу!»: у Сэмми Джабраиль появился протез ноги

Несколько месяцев назад петербурженка Сэмми Джабраиль попала в аварию, изменившую ее жизнь: девушка потеряла правую ногу, и вместо отъезда в США боролась с болью и меняла отношение к людям с инвалидностью в России.

21 августа Сэмми выложила в свой Instagram, за которым следят более 137 тысяч подписчиков, фотографию с подписью «Я хожу!». У девушки появился протез ноги.