«Я хожу!»: у Сэмми Джабраиль появился протез ноги
Несколько месяцев назад петербурженка Сэмми Джабраиль попала в аварию, изменившую ее жизнь: девушка потеряла правую ногу, и вместо отъезда в США боролась с болью и меняла отношение к людям с инвалидностью в России.
21 августа Сэмми выложила в свой Instagram, за которым следят более 137 тысяч подписчиков, фотографию с подписью «Я хожу!». У девушки появился протез ноги.
«Со вчерашнего дня стучит сердце как не родное. Наверно от перевозбуждения. Это случилось, хорошие мои. Мы так долго ждали, и вот наконец-то я хожу. С помощью, но делаю успехи. Что мне сказать? Я рада, я плачу и радуюсь, потому что теряю связь с реальностью. Спасибо вам всем, за вашу крепкую поддержку. Хочется сказать, что вы у меня самая думающая аудитория. Это чудесно. Серьёзно.
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Ночь я не спала, с этим пока загвоздки, однако спросонья узреть в углу комнаты свою новую красивую ногу, что это? Поразительные эмоции. Выходит, что я девочка-киборг? Теперь сама себе напоминаю куклу. Дабы обо мне узнало больше людей, а это, соответсвенно, понесло за собой свободу людей с ограниченными возможностями, предлагаю запустить флешмоб: #ПРОТЕЗЫНАВОЛЮ», - пишет Сэмми.
Петербурженка рассказала нам о том, как жила до аварии и мечтала уехать в США, как ей удалось справиться с потерей ноги и про отношение к людям с инвалидностью в России. Также мы публиковали текст лекции, которую Сэмми подготовила для конференции TED – о том, как ее опыт может помочь здоровым людям.
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