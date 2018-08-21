«Я вижу две кулебяки»: Гнойный вернулся в баттлы под псевдонимом Птичий Пепел
Слава КПСС (он же Гнойный) опубликовал новый баттл «Лиги Гнойного», в котором участники объединения «Антихайп» выступили против рэперов Аббалбиска и Корифея.
Ведущим баттла стал еще один участник «Антихайпа» — Хан Замай. Рэперы взяли себе новые псевдонимы: Гнойный назвался Птичьим Пеплом, Джиглипуф — Матвеем Облепихой, а Аббалбиск и Корифей — Сержем Горловым и Николаем Сополевым.
Участники высмеивают четвертый сезон Versus Fresh Blood, где соревновались команды Оксимирона и Смоки Мо. Сначала Гнойный заявил своим противникам, что «видит не МС, а две кулебяки». Затем прозвучала строчка: «Ты настолько лох, что построил дом под ободком унитаза».
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
Видео можно посмотреть здесь .
«Лига Гнойного» — это пародийные рэп-баттлы. Раньше их проводили на улице и все выступления были полной импровизацией, а если участники и готовились заранее, то делали свои панчи максимально несерьезными. Новый баттл прошел в помещении и на него даже можно было приобрести билеты.
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