«Я вижу две кулебяки»: Гнойный вернулся в баттлы под псевдонимом Птичий Пепел

Слава КПСС (он же Гнойный) опубликовал новый баттл «Лиги Гнойного», в котором участники объединения «Антихайп» выступили против рэперов Аббалбиска и Корифея.

Ведущим баттла стал еще один участник «Антихайпа» — Хан Замай. Рэперы взяли себе новые псевдонимы: Гнойный назвался Птичьим Пеплом, Джиглипуф — Матвеем Облепихой, а Аббалбиск и Корифей — Сержем Горловым и Николаем Сополевым.

Участники высмеивают четвертый сезон Versus Fresh Blood, где соревновались команды Оксимирона и Смоки Мо. Сначала Гнойный заявил своим противникам, что «видит не МС, а две кулебяки». Затем прозвучала строчка: «Ты настолько лох, что построил дом под ободком унитаза».

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Видео можно посмотреть здесь .