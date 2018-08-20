На восстановление сгоревшей в Карелии Успенской церкви потратят около 100 млн рублей

Сгоревшую в Карелии деревянную Успенскую церковь восстановят за 100 млн рублей. На разработку проектно-сметной документации потребуется еще 10 млн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Специалисты по реконструкции отмечают, что сумма в 100 млн — предварительная. От церкви осталоcь только 10 % сруба, остальное было полностью утрачено.

Успенская церковь XVIII века в городе Кондопога выгорела 10 августа. Сотрудница храма рассказала, что огонь начал распространяться с крыльца церкви. Огонь практически мгновенно охватил все деревянное здание, пожарные не смогли его вовремя ликвидировать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ». В поджоге подозревают 15-летнего подростка. Юноша приехал в Кондопогу на летние каникулы к бабушке. По сообщениям СМИ, школьник причисляет себя к сатанистам.