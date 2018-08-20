Активисты попросили Финляндию помочь в борьбе с «финскими ярмарками»

Представители движения «Красивый Петербург» обратились в Генконсульство Финляндии с просьбой обратить внимание на проблему «финских ярмарок» в Петербурге. Об этом они сообщили в официальном сообществе «ВКонтакте».

«Маркетинговое продвижение такой продукции наносит урон городской среде, так как объявления расклеиваются на фасадах зданий, остановках, столбах, фонарях и даже на деревьях», — отметили активисты. По словам участников движения, организаторы распродаж продают не финские товары, а китайские и турецкие, тем самым обманывая покупателей. Надзорные органы составляют протоколы за незаконную рекламу ярмарок, однако штрафы выписываются индивидуальному предпринимателю, который их не оплачивает.

«При наличии политической воли пресечь данную торговую деятельность несложно. Достаточной мерой будет регулярное изъятие товара. Однако правоохранительные органы не спешат предпринимать решительные и эффективные действия», — рассказали в «Красивом Петербурге».

Фото: «Красивый Петербург»