Росстандарт предлагает сотрудникам общежитий будить студентов по утрам

Росстандарт разработал новые требования к условиям проживания в студенческих общежитиях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

Одним из нововведений являет «утренняя побудка» для студентов. Сотрудники общежития должны будут будить их по утрам. Не уточняется, является ли эта услуга платной.

«Утренняя побудка — необходимая услуга, студенты действительно часто пропускают первую пару или опаздывают на нее из-за того, что не могут проснуться», — цитируют «Известия» декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

Также по ГОСТу комнаты в общежитиях должны быть рассчитаны не более чем на четырех человек, а на десятерых студентов должен приходиться как минимум один санузел.

Документ вступит в силу с марта 2019 года.