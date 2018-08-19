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МЧС предупреждает петербуржцев о грозе в воскресенье

Управление МЧС по Петербургу предупреждает жителей города, что в воскресенье возможны дожди и грозы. На небе ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до 20 градусов. Атмосферное давление будет постепенно снижаться в течение дня.

Днем порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, при грозе порывы - 12-14 метров в секунду.

В случае грозы и опасности молнии спасатели рекомендуют оставаться дома и убирать личные вещи с балконов и дворов. 

Напомним, в этом году в городе практически был побит температурный рекорд - почти месяц температура не опускалась ниже 25 градусов тепла. 

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