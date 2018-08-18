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Президентская библиотека впервые за 9 лет поменяет режим работы

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина в субботу объявила об изменении режима работы, пишет канал «78». 

«С сентября 2018 года электронный читальный зал библиотеки будет работать с понедельника по субботу с одним выходным – в воскресенье», — говорят представители библиотеки.

Такое решение было принято из-за увеличения потока читателей. Режим работы библиотеки — три дня в неделю по вторникам, четвергам и субботам —  не менялся с 2009 года. 

За последние несколько лет в Президентской библиотеке практически каждый день проходят мероприятия, экскурсии, лекции и мультимедийные занятия. Недавно на сайте хранилища появился виртуальный тур по крейсеру «Аврора».

 


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