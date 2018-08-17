20 лет дефолту: Белоцерковский, Евневич, Баженов и другие бизнесмены вспоминают август 1998-го

«Максидом», «Орими Трэйд»

Я тогда имел отношение к двум компаниям, в которых работаю и сегодня: «Орими Трэйд» и «Максидом». Стажа в бизнесе у меня было всего четыре года. Мы понимали, что скоро произойдет обвал, и, начиная с 1 июля, не выдавали товар без предоплаты. Чай и кофе мы покупали за границей, у нас осталось немного неоплаченной продукции, так что дефолт нанес нам серьезный ущерб – где-то 1-1,2 млн долларов. Кроме того, вскоре приказал долго жить «Инкомбанк», и мы в нем потеряли еще примерно 800 000 долларов. Нам просто их не вернули! Всего у меня исчезло два миллиона, а по нынешним деньгам это все 20.

Что касается «Максидома»: это розница, там наоборот мы были должны поставщикам. Самые большие проблемы случились из-за того, что рубль обесценивался каждый день, а по закону мы не могли писать цены в у. е. Наши продавцы трудились не на шутку: закончив в восемь вечера работу в магазине, еще полночи переклеивали ценники на товаре. Такое происходило каждые три дня: за этот период курс менялся на 5%.

Спустя два месяца, в конце октября, крупные торговые фирмы города устроили встречу с вице-губернатором по финансам, начальником налоговой инспекции и главой налоговой полиции – им тогда был Георгий Полтавченко. Невзирая на то, что это не соответствовало закону, было принято решение все-таки писать цены в у. е. – после этого мы меняли только табличку на входе в магазин: сегодня у. е. = 6 000 или 6 500. Благодаря этому продавцы могли больше не работать по ночам. Также временно сняли еще одно ограничение: мы могли рассчитываться между фирмами наличными.

Надо понимать, что тогда «Орими Трейд» был не третью российского рынка, это была компания на 200 сотрудников, а не 3 500, как сейчас. У «Максидома» было не восемь магазинов в Петербурге и пять в других городах, а всего один.

Я и тогда и сейчас отношусь к произошедшему философски: в те шальные времена деньги мы зарабатывали быстрее и легче, сейчас это сделать гораздо сложнее, рынки сформировались.