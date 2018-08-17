Центр «Антон тут рядом» запускает благотворительные мастер-классы
Центр «Антон тут рядом» объявил о запуске нового проекта — благотворительных творческих мастер-классах. Петербуржцам предлагают не только приобрести сувениры мастерских, но и сделать их самостоятельно.
«Этим летом мастерские Центра «Антон тут рядом» открывают свои двери для всех желающих! Именно здесь студенты Центра — взрослые люди с аутизмом — делают фирменную продукцию ручной работы: керамические чашки и кувшины, текстильные сумки, подушки. Пока у ребят пора летних лагерей, у вас есть возможность не просто приобрести посуду и аксессуары, а сделать их самим и тем самым помочь — все вырученные средства будут направлены на программы Центра», — пишут организаторы.
Мастер-классы проведут с 18 по 25 августа.
«Антон тут рядом» — единственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом. Организация существует за счет поддержки частных и крупных жертвователей, а также госпомощи.
В июле Центр объявил, что часть программ может быть закрыта из-за проблем с финансированием. Мы публиковали полный текст обращения, в котором сотрудники центра рассказывают, какие изменения коснулись организации, и чем конкретно может помочь каждый неравнодушный петербуржец.
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