Центр «Антон тут рядом» запускает благотворительные мастер-классы

Центр «Антон тут рядом» объявил о запуске нового проекта — благотворительных творческих мастер-классах. Петербуржцам предлагают не только приобрести сувениры мастерских, но и сделать их самостоятельно.

«Этим летом мастерские Центра «Антон тут рядом» открывают свои двери для всех желающих! Именно здесь студенты Центра — взрослые люди с аутизмом — делают фирменную продукцию ручной работы: керамические чашки и кувшины, текстильные сумки, подушки. Пока у ребят пора летних лагерей, у вас есть возможность не просто приобрести посуду и аксессуары, а сделать их самим и тем самым помочь — все вырученные средства будут направлены на программы Центра», — пишут организаторы.

Мастер-классы проведут с 18 по 25 августа.