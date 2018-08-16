Пожарные в Выборге спасли кота и дали ему кислородную маску

Пожарные в поселке Калинино спасли кота и оказали ему первую помощь, дав кислородную маску. Спасение животного опубликовали в группе «Интересные события в Выборге».

Кота осмотрели на наличие травм и убедились, что с ним все в порядке. В комментариях рассказали, что питомец пострадал при пожаре в квартире. «Шесть котов выжило, четыре умерло», - пишут местные жители.

Ранее в Ленобласти на дорогу выкинули 17 щенков, а затем на том же месте нашли еще восемь собак. Теперь им ищут хозяев.