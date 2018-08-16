«Бабушка пекла для Стравинского пирожки с мясом и луком» – праправнучатая племянница о великом композиторе

Имя Игоря Стравинского известно, кажется, всем. Но в начале ХХ века, еще до создания великим композитором его первых сочинений, его отец был самым знаменитым басом Мариинского театра.

Да, и мы с мамой единственные в России прямые потомки Федора Игнатьевича Стравинского. Он носил редкое и очень почетное звание заслуженного артиста императорских театров, позировал Репину в образе одного из казаков для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Игорь Федорович по настоянию родителей поступил на юридический факультет Петербургского университета и только после смерти отца стал брать частные уроки композиции у Николая Андреевича Римского-Корсакова. Его первые опыты оценил Сергей Дягилев, заказавший Стравинскому балеты для «Русских сезонов» в Париже, — так появились «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная», принесшие Игорю Федоровичу общеевропейскую славу. Перед Первой мировой войной он поселился с семьей в Швейцарии, а затем во Франции, сблизился с Эриком Сати, Жаном Кокто и Коко Шанель, написал оперы «Соловей», «История солдата» и «Мавра», в 1940-м перебрался в США и к концу своей долгой жизни уже воспринимался во всем мире как величайший из живших тогда композиторов. А его старший брат и мой прапрадедушка Юрий Федорович стал архитектором, в крымских Массандре и Ялте сохранились возведенные им винодельческий корпус, электростанция и санаторий. Но после революции из-за своих дворянских корней, а Стравинские происходят из польского шляхетского рода, он построил всего один объект — заводоуправление на Свирской ГЭС в Ленинградской области.