В Госдуме предлагают регистрировать гироскутеры, сегвеи и моноколеса

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести обязательную регистрацию личного электротранспорта: сегвеев, гироскутеров и моноколес.

Свою инициативу Власов направил начальнику управления по безопасности дорожного движения Михаилу Черникову, пишет РИА Новости. Депутат предлагает дополнить ПДД пунктами, которые будут регулировать поведения владельцев электротранспорта.

Также Власов предложил ввести для гироскутеров, сегвеев и моноколес ограничения по мощности и скорости, и запретить ввозить в Россию транспортные средства, которые этим ограничения не соответствуют.





Электротранспорт активно входит в повседневную жизнь: недавно в Петербурге анонсировали сегвей-тур по местам Довлатова.