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В Ленобласти пытались спасти косулю с серьезной травмой ноги

Жители Приозерского района нашли маленькую косулю с  раной на ноге, пишет «Бумага». Сообщается, что животное само вышло к людям за помощью. 

В центре помощи диким животным «Велес» рассказали, что предположительно у косули был перелом ноги. По словам специалистов, рана была очень запущена. 

«Вот такой пациент появился сегодня в „Велесе“! Маленькая косулька приехала в Велес с шиной на ножке и очень серьезной травмой ноги. Всё это запущено, с опарышами. Девочка из последних сил пришла к людям в Приозерском районе», - сказано в сообщении.

К сожалению, помочь косуле не удалось - ночью она умерла. «К большому сожаления косулька ушла, не успели помочь, видимо на последних часах пришла к людям», — сообщили специалисты.

 

В начале июля в Выборгском районе Ленобласти отдыхающие нашли маленького детеныша косули, тоже очень ослабленного и истощенного. Его также передали в «Велес».


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