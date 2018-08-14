В Ленобласти на дорогу выкинули 17 щенков — теперь им ищут хозяев
Жители Ленобласти нашли недалеко от Кузьмолово 17 щенков, которых неизвестные просто оставили на дороге.
«Какие-то нелюди выкинули на дороге 17 щенков , возрастом 1-1,5 месяца. Малыши контактные, не агрессивные. Помогите найти дом! Все хорошенькие, чистенькие, размером с чихуашечку», — сказано в сообщении.
К утру 14 августа почти всех щенков удалось раздать, остались только двое. Но на том же самом месте были обнаружены еще восемь малышей. Кто выкинул собак на дорогу — неизвестно.
Вся информация о том, где и как можно забрать животных, есть в группе «ВКонтакте».
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