18+

В Ленобласти на дорогу выкинули 17 щенков — теперь им ищут хозяев

Жители Ленобласти нашли недалеко от Кузьмолово 17 щенков, которых неизвестные просто оставили на дороге.

«Какие-то нелюди выкинули на дороге 17 щенков , возрастом 1-1,5 месяца.  Малыши контактные, не агрессивные. Помогите найти дом! Все хорошенькие, чистенькие, размером с чихуашечку», — сказано в сообщении. 

 

 

К утру 14  августа почти всех щенков удалось раздать, остались только двое. Но на том же самом месте были обнаружены еще восемь малышей. Кто выкинул собак на дорогу — неизвестно. 

 

 

Вся информация о том, где и как можно забрать животных, есть в группе «ВКонтакте».


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров