Роспотребнадзор: «Бережно относитесь к своим персональным данным»

Роспотребнадзор призывает россиян бережнее относиться к своим документам и персональным данным. Рекомендации следуют из опубликованного на сайте ведомства текста, как сообщают «РИА Новости». «Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)», — говорится в сообщении.

В службе напомнили о том, что не стоит отвечать на СМС-уведомления о блокировке счета или списании средств. В таких ситуациях следует идти в банк, либо удостовериться в наличии средств через онлайн-сервис. В списке рекомендаций Роспотребнадзор отметил, что следует проявлять бдительность при контакте с людьми, занимающимся квартирным сетевым маркетингом.

Также в организация отметили, что следует с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. «Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора», — объяснили в ведомстве.