МЧС сообщило о вероятном поджоге Успенской церкви в Карелии
Возможной причиной пожара в Успенской церкви в Кондологе считают поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.
Пожар в деревянном памятнике начался утром 10 августа. Сотрудники ведомства установили, что огонь распространялся снаружи, с северной стороны здания, которая выходит к озеру. Это место не просматривается со стороны города, поэтому сторож не сразу заметил пожар.
Сотрудники МЧС не сразу смогли подобраться к церкви из-за сильного пламени. Объект культурного наследия федерального значения выгорел практически полностью, осталась только часть одной стены.
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту уничтожения или повреждения церкви. Сейчас продолжается опрос туристов, которые посещали здание до возгорания.
Церковь Успения Божией Матери была построена в 1774 году. Она изображена на гербе Кондопоги и считалась одной из главных достопримечательностей Карелии.
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