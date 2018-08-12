МЧС сообщило о вероятном поджоге Успенской церкви в Карелии

Возможной причиной пожара в Успенской церкви в Кондологе считают поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

Пожар в деревянном памятнике начался утром 10 августа. Сотрудники ведомства установили, что огонь распространялся снаружи, с северной стороны здания, которая выходит к озеру. Это место не просматривается со стороны города, поэтому сторож не сразу заметил пожар.

Сотрудники МЧС не сразу смогли подобраться к церкви из-за сильного пламени. Объект культурного наследия федерального значения выгорел практически полностью, осталась только часть одной стены.





