11 августа петербуржцы смогли наблюдать частичное солнечное затмение. Его пик длился с 12:20 до 12:50. Фотографиями необычного явления жители Петербурга и других городов поделились в Instagram и «ВКонтакте».

Следующее частичное солнечное затмение можно будет увидеть только 2021 году. А уже в ночь на 12 августа жители Петербурга смогут понаблюдать за самым ярким звездопадом этого лета. Метеорный поток будет виден из любой точки Петербурга, но огни мегаполиса создают засветку, поэтому астрономы рекомендуют наблюдать явление за чертой города.



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