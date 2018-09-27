Google 10 лет тайно изучал эффективность своих руководителей. Вот главные выводы эксперимента
В 2008 году компания Google начала масштабное исследование под кодовым названием Project Oxygen, с помощью которого решила выяснить, какими навыками и особенностями обладает хороший руководитель. На исследование у компании ушло целых десять лет. В итоге Google составила список из 10 обязательных качеств талантливого начальника, который знает, как управлять коллективом и достичь успеха.
1. Хороший наставник
Хороший руководитель старается избегать типичной ловушки — это решение проблем сразу же, как только они появляются.
Эффективный руководитель скорее рассматривает проблемы как источник опыта. Он понимает, что это подходящий момент для развития команды и дает своим подчиненным время на то, чтобы получить ценный урок.
2. Доверяет своим сотрудникам и не контролирует каждый их шаг
Никто не любит контрол-фриков. Хороший начальник дает своим подчиненным необходимое количество свободы для того, чтобы они могли развиваться, адаптироваться к новым условиям и иметь поле для экспериментов, а также выработать свой собственный стиль работы.
Помимо этого отличный менеджер точно знает, что его работники имеют все необходимые инструменты и достаточную психологическую гибкость для качественного выполнения работы.
3. Соблюдает баланс между нацеленностью на успех и хорошим самочувствием
Вот что говорится об этом в исследовании компании Google:
«В коллективе с высоким уровнем психологической безопасности сотрудники не боятся брать на себя определенные риски. Они точно знают, что никто из коллег не будет смеяться или осуждать их за признание своей ошибки, новые идеи или за то, что кто-то задает вопросы, касающиеся работы».
4. Продуктивный и ориентированный на результат
Лучшие руководители понимают, на что способны его сотрудники и на какие результаты может рассчитывать коллектив. В мотивации подчиненных и помощи в раскрытии потенциала таким начальникам помогает высокий эмоциональный интеллект.
5. Хороший собеседник — внимательно слушает и делится информацией
Превосходный менеджер=превосходный слушатель. Этот навык, в первую очередь, способствует взаимопониманию. Хороший руководитель также понимает, что открытость, а также обмен опытом и умениями идет только на пользу коллективу.
Он довольно часто искренне и по-особому хвалит подчиненных, но также воздерживается от первичной негативной реакции, давая себе время на то, чтобы удостовериться в ее необходимости. Если критика действительно важна и нужна, то хороший начальник делает все для того, чтобы она была конструктивна и полезна для сотрудника.
6. Поддерживает карьерное развитие подчиненных и обсуждает качество выполненной работы
Отличный менеджер инвестирует в своих подчиненных. Он понимает, что далеко не все хотят следовать по одному и тому же пути и не препятствует, а наоборот, помогает достичь карьерного роста. При этом такой начальник помнит о личной выгоде и старается удержать успешных сотрудников в компании.
7. Имеет четкое видение и стратегию развития
Хороший руководитель точно знает, к какой цели движется его команда и делает так, чтобы об этом знали и другие участники процесса. Сотрудники не должны оставаться в неведении о планах компании на будущее.
Но в то же время он старается не строить грандиозных планов, помня о конкретных действиях по достижению цели (реальной!). Эффективный менеджер учитывает роль каждого сотрудника.
8. Имеет практические навыки, чтобы помочь своей команде
Выдающийся босс понимает все нюансы в работе с коллективом и имеет достаточно практических навыков, чтобы обеспечить эффективный контроль за процессом выполнения работы.
Если такого начальника поместить в новые условия или, скажем, новый отдел, то сначала он потратит определенное количество времени на то, чтобы понять ежедневные задачи и функции подчиненных. Глубокое понимание специфики работы на всех уровнях помогает заработать авторитет в команде.
9. Умеет работать не только со своими сотрудниками
Некоторые менеджеры создают барьеры, управляя коллективом в духе «свой-чужой», заставляя тем самым соревноваться с другими коллективами внутри одной компании.
Хороший менеджер видит картину в целом и понимает, что успех каждого приведет к успеху всей компании.
10. Умеет принимать трудные решения
Простая истина: хороший руководитель играет роль лидера. Он умеет принимать трудные решения и делает это так, что все участники процесса понимают причины, по которым были предприняты те или иные действия. Хороший руководитель также доводит любое дело до конца.
В Google считают, что только те менеджеры, которые выполняют все практические советы, описанные в 10 пунктах, помогут компании достичь успеха.
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