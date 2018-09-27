Google 10 лет тайно изучал эффективность своих руководителей. Вот главные выводы эксперимента

1. Хороший наставник

Хороший руководитель старается избегать типичной ловушки — это решение проблем сразу же, как только они появляются.

Эффективный руководитель скорее рассматривает проблемы как источник опыта. Он понимает, что это подходящий момент для развития команды и дает своим подчиненным время на то, чтобы получить ценный урок.

2. Доверяет своим сотрудникам и не контролирует каждый их шаг

Никто не любит контрол-фриков. Хороший начальник дает своим подчиненным необходимое количество свободы для того, чтобы они могли развиваться, адаптироваться к новым условиям и иметь поле для экспериментов, а также выработать свой собственный стиль работы.

Помимо этого отличный менеджер точно знает, что его работники имеют все необходимые инструменты и достаточную психологическую гибкость для качественного выполнения работы.