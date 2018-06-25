Глава Минздрава: повышение пенсионного возраста продлит жизнь людей

Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что повышение пенсионного возраста приведет к продлению активного долголетия россиян, сообщает ТАСС.

«Мы можем оценивать влияние активности - профессиональной и физической – на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс, и человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится «в строю», он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – считает чиновница.

Скворцова отметила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 по 2013 годы отмечается замедление когнитивного снижения людей в возрасте. «Это свидетельствует о том, что меняются условия жизни человека, формируется представление о здоровом образе жизни, в моду в большинстве стран мира входит здоровый образ жизни – люди активно занимаются физической деятельностью, лучше и правильно питаются, весь мир обращает внимание на борьбу с вредными привычками», – отметила она.

Ранее министр труда Максим Топилин заявил о том, что средний размер пенсии в 2019 году вырастет в среднем на одну тысячу рублей. Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.

В свою очередь лидер «Ленинграда» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров написал на эту тему целое стихотворение. Пенсионный возраст он сравнил с морковкой «перед осликом, что кружит у колодца».