Суд в Петербурге вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе

Приморский районный суд Петербурга признал фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе Шамиля Омаргаджиева виновным в несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает Meduza.

Он приговорен к 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Омаргаджиев признал вину и раскаялся, говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Всего в делу о подготовке теракта в Санкт-Петербурге пять обвиняемых, включая Евгения Ефимова, который, по данным следствия, собирался устроить самоподрыв в Казанском соборе. Правоохранительные органы объявили, что Ефимов дал признательные показания.

Ефимов собирал бомбу в металлическом гараже на Литовской улице. 11 декабря владелец, придя осмотреть имущество, почувствовал химический запах, открыл дверь гаража дубликатом ключа и увидел большое количество неизвестных препаратов. СМИ ранее сообщали, что подрыв Казанского собора готовился на 17 декабря 2017 года.