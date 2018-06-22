Минобороны опубликовало рассекреченные документы первых дней ВОВ

К 77-й годовщине начала Великой отечественной войны Министерство обороны опубликовало несколько рассекреченных архивных документов, в которых содержатся сведения о первых днях боев.

В частности, для общего доступа открыли директиву народного комиссара обороны СССР, изданную в 1:45 ночи 22 июня, а также приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, наградные документы и указы руководства страны.

Помимо этого пользователи сети могут увидеть трофейную карту начального этапа «Плана Барбаросса», где обозначены места размещения группировок немецких войск у границ СССР и планируемые направления ударов в первые дни войны.

Напомним, в Петербурге 22 июня у блокадной полыньи на набережной Фонтанки, 21 состоится акция, посвященная Дню памяти и скорби. Помимо этого в пятницу фестиваль болельщиков ЧМ по футболу вначнется с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.