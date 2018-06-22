Правительству предложили за счет бюджета хоронить россиян, не доживших до пенсии

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он предлагает за государственный бюджет хоронить россиян, не доживших до пенсионного возраста. Об этом Петров сообщил в эфире NSN.fm.

Депутат считает, что посильная денежная помощь от государства на данный момент составляет лишь чуть более 5 тысяч рублей, а это существенно ниже необходимого минимума для погребения. Предельная сумма выплат федеральным законодательством, по предложению парламентария, должна составлять не более 50 тысяч рублей, но с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств.

Ранее спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объяснил необходимость повышения пенсионного возраста войной, санкциями и большим количеством абортов.