Правительству предложили за счет бюджета хоронить россиян, не доживших до пенсии
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он предлагает за государственный бюджет хоронить россиян, не доживших до пенсионного возраста. Об этом Петров сообщил в эфире NSN.fm.
Депутат считает, что посильная денежная помощь от государства на данный момент составляет лишь чуть более 5 тысяч рублей, а это существенно ниже необходимого минимума для погребения. Предельная сумма выплат федеральным законодательством, по предложению парламентария, должна составлять не более 50 тысяч рублей, но с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств.
Ранее спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объяснил необходимость повышения пенсионного возраста войной, санкциями и большим количеством абортов.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Это значит, что границу выхода на пенсию поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов.
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