Парам разрешат выбирать дату регистрации при подаче заявления в ЗАГС

В Госдуму внесли правительственный законопроект, который позволит россиянам самостоятельно выбирать дату свадьбы, сообщает Meduza.

Брак смогут зарегистрировать не ранее чем через месяц и не позднее чем через год после подачи заявления в ЗАГС. На данный момент, в особых случаях брачный союз могут зарегистрировать раньше чем через месяц.

Авторы законопроекта считают, что он необходим для того, чтобы свести на нет коррупцию среди сотрудников ЗАГС при записи на желаемые даты.